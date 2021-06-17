美聯儲議息有驚有喜，驚在點陣圖顯示，加息時間表已悄悄提前，18位儲局委員中，有11位預期2023年尾前加息兩次，雖然距今仍有兩年多時間，但當投資者嚇然發現死線已見，好自然會慌一慌，再加上美股事前一點都無price-in呢個預期，三大指數都非常接近歷史高位，短線看來要繼續調整，消化一下呢個意外。

有驚自然有喜，喜就是未有縮表收水的時間表；雖然鮑威爾首次承認通脹較預期為高，但重申拉長少少去睇，呢個水平的通脹都只是暫時性，語調未有明顯轉變，而經濟狀況仍未到需要收水的時候。消息公佈後，美匯抽升至91.5，債息亦向上，但升幅不算誇張；美股先跌後回穩，大戶個心離一離，好快又冷靜返；商品就普遍向下，但油價相對仍強，主要憧憬駕駛旺季將至，以及商業活動重啟。

至於港股一早「跌定先」，過去十日九支陰燭，去到周四（17日）再裂口低開，低見28216點就掉頭買上，並以全日高位收市，有點「利空盡出是利好」的感覺。高beta板塊如手機設備、汽車、半導體股都有資金追捧。近日有報告指，全球手機出貨量去年因疫情萎縮後，壓抑的需求將在今年推動出貨量顯著反彈，加上5G在全球越來越多國家開始使用，遲了一年的5G換機潮，未來數月應有著落，龍頭如舜宇（2382）、瑞聲（2018）仍有水位再上。

本人為證監會持牌人，持有瑞聲財務權益。

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