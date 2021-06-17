比起傳媒高層被捕嘅可怕，執法者回應記者嘅提問，同樣令人汗顏。

當傳媒被選擇性褫奪傳媒嘅資格，由執法者去定義，然後話事件冇針對傳媒，只係針對「呢間公司」，然後再拋出一個新term：「正常嘅新聞機構」，究竟一間傳媒，點樣、幾時會變成唔係傳媒？條界係由執法者、某股神秘力量去定。外國投資者識睇英文，但未來要有英文嘅香港財經新聞睇，就要有賴執筆者嘅勇氣。

買股票要有勇氣承擔損失，但未來連資訊提供者都要付出勇氣，但唔代表提供資訊服務會出現溢價，久而久之就少咗有用資訊，損失，就係投資喺呢個市場嘅投資者。

執法者面對記者，未能向公眾披露處理邊一種文章會觸犯法例、邊一個身份會有機會被捕，白色恐怖自然限制言論，日後要問大行報告會唔會一樣，答案可能係：「入邊員工都要小心一啲，切勿唔好犯呢一個罪行，因為呢個係一個嚴重罪行。」

港股估值長期低迷，市賬率低至接近1倍，絕非環球主要金融市場嘅應有估值。美股、A股升，港股唔升；美股跌、或者A股跌，港股一定跟弱邊走，已經成為民間智慧，其中一個間接原因，係投資者對於呢個市場嘅制度信任程度，出現負面嘅改變。

呢個無形、間接嘅因素，往往唔會一日半日反映出嚟，而係慢慢每日弱啲、每日弱啲，不經不覺咁，就會形成同美股出現強大差距，呢個差距，係唔單止外資，同時亦係明眼嘅大陸投資者沽出來的。

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