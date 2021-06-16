卓悅（653）掀董事內鬥，前大股東葉俊亨入稟向新老闆陳健文追討欠款，過去一年屢次欠租、拖貨款的子公司卓悅化粧品批發中心有限公司（卓悅批發）成為雙方角力戰場，再引發清盤疑慮。有多名卓悅員工向本報表示，該公司近半個月已面臨停運危機，陳健文一派禁止卓悅批發員工登入公司系統，連累了門店無法入貨，更在上周要求卓悅批發後勤員工轉投新的子公司，不同意者上周陸續遭解僱，據悉裁員人數佔後勤人手達一半。卓悅回覆指，正改善架構，營運一切正常。

卓悅上周要求受僱於卓悅批發的員工簽訂新合約重新聘用，若拒絕簽約，將會被解僱或被調離原有崗位。消息指，受影響的主要是中高層員工及後勤人員，包括會計、採購、倉務、物業管理、電腦或科技資訊部門等，暫不涉及負責零售的前線員工。

據悉約50名員工拒絕簽新約，佔約100名員工的後勤部門人數達五成，公司已開始派「大信封」，更特意聘請外判保安，採取人盯人監視員工執拾物品離開。有員工指，新合約的公司名稱與現有公司不同，擬為新的子公司，質疑卓悅藉故炒人是為了節省長期服務金。

卓悅向本報回覆指，為配合該公司「新零售消費＋科技」業務發展的大方向，正進行改善人力資源架構，積極配置零售及科技專才，目前業務營運、銷售及採購一切正常，如有投資者需留意的消息，將以公告形式發佈。

批發子公司成整頓目標

據了解，自陳健文入主卓悅後，該公司開設了多間卓悅字頭的子公司，包括卓悅環球產品研發有限公司（卓悅環球產研），並進駐荃灣總部，去年陸續要求卓悅批發的員工到新公司幫手，其他員工繼續留在卓悅批發工作，本來相安無事，但因內部出現新舊股東角力，由以往葉俊亨培養的卓悅批發員工便成為陳健文的整頓目標。

5月底葉俊亨太太鍾佩雲入稟，向卓悅批發追討賣盤前近2年未償還款項4,430萬元，形成告自己人的局面，葉俊亨亦以個人名義入稟要求陳健文歸還7,500萬元。陳健文控制的董事局亦出手，近日該公司將物業以售後租回方式套現1.15億元，亦提出罷免葉及鍾的執董職務，將於月底召開股東特別大會（EGM）表決，同時要求葉俊亨交還卓悅旗下所有公司的支票簿、公司印鑑及印章，但未獲理會，雙方的內部爭鬥已進入公眾視線。

鎖機架空前朝員工

權鬥亦令公司陷入停運危機，有數名卓悅批發的員工向本報透露，在葉俊亨夫婦告上法庭同日，陳健文已派人到卓悅批發的各個員工電腦鎖機，禁止登入內聯網，包括會計、人事、營運、市場營銷、產品研發、資訊科技等部門，「佢哋係直程上去逐一叫個保安睇住，跟住搵個IT喺佢哋面前，叫佢哋（員工）開部電腦比佢哋，佢哋就改咗個密碼，唔比佢哋（員工）用。」該員工指出，事件至今超過2個星期，期間上班亦「已經冇嘢做到，剩係可以坐喺度」，也有員工毋須上班。

員工指出，早前多個部門無法運作，亦連累員工無法採購，令店鋪的貨款明顯減少，「只不過係數量多左，掗多咗㗎啫。」記者近日以顧客身份到過旺角4間分店視察，貨架大致齊貨，對於一些貨品未有填滿，有店員表示「疫情關係無貨」，亦有分店店員承認是「入唔到貨，好多貨都入唔到」，惟未有交代原因。

有員工表示，陳健文接手以來，已經架空卓悅批發的工作，例如所有部門要交出文件鎖匙、系統密碼等，「佢係唔信任任何一個同事，佢哋中央處理一啲野，總之我哋要攞要用，都要經過佢哋先可以用。」亦有員工指，陳健文早前已對沒有過檔新公司的員工投閒置散，更引述一次陳健文在會議上表明不會裁員，但就指「肯轉就轉，唔轉就留喺呢邊（卓悅批發）自生自滅，有錢出糧就出畀你，冇就自己搞掂。」該員工擔心一旦卓悅批發清盤會失去保障，而有些員工過去受僱於卓悅批發來為卓悅環球產研工作，恐引發法律爭議。

員工批放棄香港市場

內部矛盾或由運作理念衝突有關，上月本報報道，有供應商投訴卓悅拖貨款超過一年，並認為卓悅正放棄香港市場，其後卓悅澄清會在本港零售及電商雙線發展。不過有員工不同意有關說法，「其實我哋內部睇到嘅嘢就係，根本佢係想放棄香港」，又謂雖然正加緊發展電商，但反應欠佳，「你開一個Live冇100個人，已經唔成功啦」，而除了Facebook及YouTube外，主要的直播平台是天貓、京東、考拉等內地網站。

卓悅新舊股東正式擘面，導火線在上月13日，卓悅向員工發內部信，已委任陳健文派系的執行董事關達昌為卓悅批發的唯一負責人，全權負責該公司的經營管理業務，而關達昌在另一封內部信中表示，盼望每一位員工「各司其職、各盡其責、齊心協力、積極主動、解放思想」，為公司爭取最大利益。

卓悅亦在同日向供應商發電郵，交代委任關達昌一事，並指已將採購事項統一交由卓悅環球產研負責，強調「如供應商非經此渠道之任何採購，本集團恕不負上任何責任」。

供應商憂清盤了事

早前向本報投訴被卓悅拖貨款的供應商Peter（化名）透露，關達昌一方接管卓悅批發後，曾釋善意提出約見，又希望可獲繼續供貨，但之後再無下文，至今Peter仍得不到賠償，「唔知佢哋（卓悅內部）中間發生咩舉動，但係你係同我哋做生意嘅，啲貨款又唔找，我哋非常之失望囉。」他又憂慮卓悅批發最終要清盤了事，令貨款石沉大海，「好話唔好聽，佢唔會放棄（香港市場），但係佢一路拖住你貨款，即係佢手段非常惡劣。」 目前他已沒有向卓悅供貨，並正循法律途徑追討，但對成功追回欠款已失去期望。

去年疫情衝擊零售業，負責門店租務的卓悅批發多次因欠租被業主入稟催還款，涉款至少達1,800萬元，去年底一度被入稟清盤，據了解，現在有至少4間店鋪被執達吏接管；卓悅批發亦被指未有向供應商還貨款，加上再被葉俊亨追討，財務負擔勢百上加斤。

卓悅去年初公佈賣盤予紫荊黨陳健文，前大股東及主席葉俊亨以1.58億元將卓悅40.4%股份售予原第二大股東及副主席陳健文，二人在董事會職銜亦對調。易手後陳健文持股增至59.9%，之後再在市場掃貨至最新有65.2%股份。至於葉俊亨伉儷原保留的1.6%股份，在5月初連日沽貨，其中一日適逢卓悅宣佈與華為雲合作刺激股價暴漲最多1.1倍，3日獲利711萬元，持股降至0.8%。

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