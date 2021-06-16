【本報訊】多個二手屋苑樓價先後破歷史高位。市場消息指，西灣河嘉亨灣標準戶呎價首次升破3萬元，位於3座高層B室，實用面積1,129方呎，三房間隔，屬全海景優質戶，剛以3,470萬元易手，呎價30,735元，無論樓價及呎價均創屋苑標準戶歷史新高。

好運中心減30萬沽

值得留意的是，嘉亨灣對上一宗同類成交，為同座極高層B室，面積及座向相同，今年3月以3,180萬元易手，相隔僅三個月，其樓下單位竟賣貴290萬元或9%。原業主則於2007年以1,665.7萬元買入，大賺1,804.3萬元離場。

市場再有業主移民賣樓。世紀21奇豐周淑萍表示，沙田好運中心柏林閣頂層戶，實用面積505方呎，屬區內罕有三房，望全城門河景，業主移民割價求售，原本叫價780萬元，最後以750萬元成交，呎價15,446元。據網上銀行估價，單位估值798萬元，成交價較之低6%。原業主2010年買入價278萬元，仍大賺472萬元離場。

代理指，好運中心頂層單位電梯不到直接，出入需要行兩層樓梯，但市場缺盤下，仍獲市場承接。據網上銀行估價，同座高層A室正常樓層單位，銀行估價高達922萬元。

樓市旺場，不少屋苑已出現缺盤現象，部份買家退而求其次，購買連租約放盤單位。

周淑萍續稱，火炭御龍山5座極高層A室，屬頂樓之下的「鳳凰樓」，座向東南享全馬場景，實用面積773方呎，三房間隔，即使連租約仍以1,670萬元易手，呎價21,604元，較半年前同類貨賣貴一成。

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，一個中層31室單位，實用面積128方呎，剛以7,600元租出，呎租59.4元再創同區新高。