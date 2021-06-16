【本報訊】受內地設例限藥廠用低成本投標，加上市場觀望美聯儲議息結果，股市顯著向下。開市報28609點，早段曾一度上升，最終收報28436點，跌201點或0.7%連跌兩日，大市全日成交額達1,383.51億元。

國家醫保局周二就《醫療保障法》公開徵求《意見稿》，強調參加投標的醫藥企業不得以低於成本的報價競標，不得以欺詐、串通投標、濫用市場支配地位等方式競標，違者情節嚴重的將限制或中止參與集中採購的資格。該政策為避免藥公司不願參與回報欠吸引的項目，以及通過大幅折扣將競爭對手擠出市場。消息導致醫藥股受挫，石藥（1093）跌5.5%，報11.72元；藥明生物（2269）跌3.4%，報116.9元；中生製藥（1177）更連跌六日，昨跌3.3%，報7.95元。

北水續走資 狂掟美團

至於國指收報10563點，跌105點或1%；科指跌130點或1.64%，報7830點。北水全日淨流出逾26.36億元，連續兩日流出，累計流出30.35億元。

科網股亦影響科指表現，包括美團（3690）、騰訊（700）及阿里巴巴（9988）等均錄跌幅，拖累恒生科指跌130點或1.64%，收報7830點。其中美團遭北水淨沽出11.5億元。

另外，中國燃氣（384）復牌，公司公佈，就湖北爆炸事故已設應急處理領導小組，股價先跌後回穩，升近1%報25.55元。