越來越多財經新聞提到ESG，不過如何釐訂ESG指標，至今仍然眾說紛紜，大家都在爭相訂立自己的標準、爭話語權的階段，結果還是從中取利。

環境（Environment，也就是ESG中的E）好像是比較容易用數據及量化的方式釐訂的指標，只要做足所謂的環保措施，例如工廠排污達標，有一套意外應變機制等。近期則興起的碳中和，加建一些新能源、吸收二氧化碳的裝置，似乎在一些ESG計算平台中，就能夠拿到高分。

問題是，這些裝置製造過程，由原材料開採、提煉到裝嵌，是否同樣ESG？如何釐定？上市公司造假數，結果是停牌永不超生；工廠意外排放污水，毒死一條河的生物，影響整條食物鏈，會否面臨同樣的命運？

也有一些專家則將ESG與股價走勢及資金流入量作為比較。去年全球大放水，加上全民WFH，科網股自然受惠；同時政府也持續對電動車及新能源給予補貼，都令這些行業股價有較大升幅。

到了今年，標榜電動車環保的Tesla，去年底收報705美元，昨日跌至近600美元位置，跌幅約15%；至於被Elon Musk 稱為耗電、不環保的 Bitcoin，去年底每粒29000美元，就算經歷上月大跌，昨日價格約38000美元，升幅仍有31%。

港股之中，重污染的煤炭如中煤能源（1898）升幅超過一倍，仍然使用高污染燃油的航運業，則受惠經濟重啟，股價節節上升。這些例子，都對有「ESG好對股價有支持」夢想的人，狠狠刮了一巴。

近期ESG的熱度很高，主要是公司可借此打造品牌，不過對於逐利的投資者而言，並沒有太大的用處。沿用傳統方法，尋找投資機會，比聽一堆ESG更有用。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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