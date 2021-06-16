疫情之下，港人少了外出吃飯，限聚令的出現，更加令到不少人決定自己親自下廚，在家中招呼一眾好友。市場對於食材的需求大增，一眾食材店亦都應運而生。4個90後女仔，有一晚一齊飲酒時，發現了這個商機，決定「疫」市開食材舖，坦言「創業不要遲，最重要是衝動」，主打「香港製造」，著手一些未能於大型超級市場中上架的小店，提供零售點，支持本土經濟。

食材店小城日和合夥人Chelsea表示，她們曾經與一家剛剛開張的餃子店合作，認為該店的餃子質素不錯，決定引入該店製造的急凍餃子，獨家銷售，發現該餃子大受歡迎，單日可以售出100多盒，是一個很成功的案例。此外，亦引入了不同口味的奶茶，有原味亦都有茶走，本土味濃，亦深受附近街坊歡迎。她亦都推介一款「自製豆腐花」，買家只須要把包裝內的豆腐花以及石膏粉倒入所提供的木桶中混合，就可以調製出豆腐花，好玩又好食，最適合一家大細。

Chelsea認為，限聚令改變了市民的生活模式，變了喜歡買東西回家煮飯、打邊爐，亦都吃厭了一些大商戶的東西，轉而找一些少眾的店舖，所以覺得這是一個機會去做食材店。另一位合夥人G亦都表示，其實有很多餐廳都正在改變經營模式，做很多急凍包，所以餐廳都需要零售點。

不過現時市場競爭大，G都透露，單計她們現時租用的商場，同樣做食材店的商舖，已經有兩家，而剛開舖的時候，大家都發現市場上有很多「香港製造」的東西，有很多是一些初創，以及正在努力的品牌，未必可以在超級市場中找到，她們就會去洽談。不過，要決定入貨哪類食材，選擇的過程亦不簡單。

合夥人May表示，她與Chelsea的性格都比較強硬些少，一定會有磨擦。但大家敞開來傾談後都沒有大礙。即是有一件肥牛，有很多不同的供應商，有爭議或是爭拗都是想打最好的肥牛帶給街坊，大家會去比較，最後少數服從多數。

G亦表示，她們4個本身能夠合作，性格上一定有一凹一凸可以互補，有些人強勢，喜歡主導，有些人是聽取意見多一些。在討論過程中其實都可以找到共識，投票都解決得到。

到現時經營了大約半年，不少街坊都變了熟客，經常光顧，但生意多了，不代表可以鬆一口氣。G表示，中間有聖誕節又有新年，這些消費旺季大家都要買很多食物，所以過去數個月，都能夠免強做到收支平衡，但說到回本沒有，她則表示仍須努力。

另外，Chelsea及May都是辭去本身正職工作，全心投入這盤生意，所面對壓力亦會更大。Chelsea透露，她是等到所有事情都準備好，才敢與家人說開舖一事，家人聽到後反應亦很大，但當她帶其家他們來舖頭，看到環境人流後，都很支持她繼續創業。而May的家人就一開始已經很支持她創業，說要趁年輕試闖一次，不成功的話仍可以返轉頭，總好於日後感到後悔。

說到創業的心得，他們都說要趁年輕Z輸得起的時候，放手去搏一次。一時的衝動很重要，Chelsea表示她們創業的原因，都是由一杯酒開始，做了決定後，就要履行去做。G就說，除了一時衝動外，亦都要給予自己很多心理建設，因為開一家舖其實不難，放一筆錢出來，自己很努力開了頭，但要做長久的生意是要比想像中要更加努力。

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