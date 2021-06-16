自 3 月 9 日觸及低位後，近月MSCI中國指數的走勢大致於窄幅上落，而A 股則略為回升，但互聯網股份持續拖累包括港股及美國ADR等離岸市場。

展望未來，筆者相信影響市況的關鍵因素，是中國的流動性是否符合市場的預期。如今中國政府的目標是控制好整體經濟系統的槓桿水平，尤其是內地房地產業方面，同時平衡經濟增長的動力。我們仍然認為，由於中國經濟的主要組成部份涉及偏高的槓桿水平，未來貨幣政策進一步收緊的幅度頗為有限。

從基本因素角度看，企業最近的業績期相當令人鼓舞。在今年首季，大部份企業都派發出符合或超越預期的盈利數據。更重要的是，隨着下半年將至，低基數效應所帶來的刺激已漸漸消散，但是不少企業仍然錄得強勁的基本需求。問題是原材料價格上升會否削弱企業的盈利前景？一般而言，優質的上市公司龍頭，較有議價能力將成本轉嫁予終端消費者，同時也可以透過提升效益來控制成本，所以價格雖然有上升壓力，但影響不是太大。

對科技股取態謹慎

市場另一個關注所在是人民幣滙率持續上升，早前在岸與離岸人民幣雙雙創近三年新高，離岸人民幣更升破6.40，這會否對於部份企業形成一些壓力？數年前人民幣滙率曾經長期地升值，當時企業的盈利卻沒有怎樣受到影響。原因之一是中國企業的成本效益提升及陸續轉型至高端產品製造，抵銷了部份滙率升值的衝擊，同時，隨着中國的人均收入日益提升，消費者的要求也與日俱增，不介意花更高價錢來購買優質的產品。當然這種情況也不能一概而論，如果是相當大眾化的產品，要成功轉型也不易容，所以關鍵從來都是小心選擇，選出長線會跑出的贏家。

在互聯網企業方面，我們的取態仍然相對謹慎。過去多年大市由科技股等增長板塊掛帥，相信未來大家仍希望尋找高增長前景的企業，因此每次調整也會帶來入市的機會，但是有別於以往一面倒地追入新經濟板塊，如今市場顯然小心得多，例如部份面對政策風險的互聯網企業，即使出現調整，短期內也未必會吸引資金大量湧入，原因是市場始終對於監管風險有疑慮，未完全計算好相關政策對每家科技企業有多大影響。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理