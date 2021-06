【本報訊】路透引述四名消息人士報道,中國準備對課外補習行業實施更嚴厲打擊,包括試行禁止假期補習和限制廣告,料價值1,200億美元的補習行業將面臨重大影響。

網上教育股應聲下跌,提供在綫課外輔導及備考的新東方在線(1797)、課後教育服務提供商思考樂教育(1769)齊跌3.8%,創逾一年新低;推直播教學平台「網教通」的網龍(777)跌3.2%。

消息人士指,新規定包括試行於暑假及寒假期間禁止線上及線下補習班,於北京、上海和其他主要城市實施12個月,其後推廣至全國。新規定旨在紓緩學童壓力,以降低家庭成本來提高出生率,規定料最快下周公佈、下月生效。

措施同時禁止「過量」線上及線下廣告,特別是在主流媒體和公共場所,並將嚴格控制學費。據中國教育學會的最新數據,2016年中國超過75%的K-12(6至18歲)的學生參加課外補習班,行業近年發展迅速。

「行業要做最壞打算」

國家主席習近平上周表示,學生基本的學習,學校的老師應該承擔起來,而非補習社。新措施恐令相關公司收入大減七至八成,「行業要做最壞打算」(The industry should be preparing for the worst)。