新世界發展(017)旗下兩項住宅分別何文田瑧樺及元朗瑧頤已屆現樓，發展商開放現樓示範單位供參觀。

位於何文田𧙗滿街的瑧樺，樓高24層，外牆採用玻璃幕牆配搭垂直花園設計，主打「Curiosity with Nature」理念，以橄欖綠、淺灰和金銅色作主調。二樓會所佔地約4,360方呎，設室內遊樂園，天台種植多於30項品種植物，包括：怕羞草、氣球花和金魚花等，及於Urban Farm Box內放置食用植物。

因應疫情，大堂大門和升降機均設有無觸式感應系統，住戶可使用指紋掃或登入手機應用程式，遙距指示大門開關和升降機所去樓層。為配合打擊疫情，大堂設有隱閉體溫探測器，健身室亦設有口罩售賣機，方便住客更換口罩。

至於，位於元朗十八鄉的瑧頤，融合中式青磚和圍村古建築，運用四合院建築設計。大門目測四米高，住戶同樣可利用指紋掃描及登入應用程式操控大門開關、信箱及升降機。瑧頤會所佔地約6,000方呎，設有茗·茶室、學·書齋、聚·宴會廳等空間。單位洗手間內置USB槽和插座的多功能鏡櫃，方便住客一邊梳洗一邊使用電子產品。

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