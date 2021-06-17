Strategy Analytics公佈研究報告指，今年首季三星和vivo成為全球增長最快的5G智能手機廠商。三星按季增長79% ，vivo按季增長62% 。

Strategy Analytics總監Ken Hyers稱，全球5G智能手機出貨量按季增長6% ，今年首季達破紀錄的1.36億部。 5G智能手機的需求仍然非常強勁，尤其在中國、美國和西歐。機構料，今年全年全球5G智能手機出貨量將達到創紀錄的6.24億部，遠高於去年全年的2.69億部。

Strategy Analytics副總監Vile - Petteri Ukonaho補充指，期內三星5G智能手機出貨量按季增長79%至1,700萬部，是全球增速最快的5G智能手機廠商。在韓國、北美和歐洲部分地區，,而vivo為該季度增長第二快，按季增長62% ，出貨量為1,900萬部。 vivo的5G智能手機銷售的主戰場在中國和歐洲。

OPPO和小米主要受惠於中國國內市場的強勁銷量，按季增幅分別為55%和41% 。而經歷去年第四季5G iPhone作為聖誕禮物大熱後，蘋果5G iPhone出貨量按季下跌23% 。

Strategy Analytics總監Woody Oh補充指，三星在5G智能手機領域增長非常快，但它在中國的產品組合確實存在巨大空缺。中國是全球最大的5G市場，而三星在中國的市場佔有率極低，這仍對該廠商的前景構成嚴重拖累。相反，中國廠商「在高價值的美國市場基本上沒有存在（no presence ）」，這將拖累他們增長收益或盈利能力。

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