金管局今日推出《合規科技採用實務指引》新系列，針對如何落實合規科技方案為銀行提供詳盡的實務指引。

《合規科技採用實務指引》系列是金管局於2020年11月公布的促進合規科技應用兩年計劃的一部分，新系列將取代舊版，並在其基礎上就如何克服在落實採用合規科技時遇到的挑戰向銀行提供詳盡指引。

每期指引會集中討論金管局《白皮書》所識別的特定科技或應用環節，而第一期會就「雲端合規科技方案」提供指引。

金管局指，雲端運算是支持合規科技方案的主要科技。把雲端技術應用於合規科技方案有多方面的好處，包括及時遠程支援、可快速實施，以及高度靈活方案。《白皮書》的研究顯示，在新冠病毒疫情期間，對使用雲端技術持開放態度的銀行在運作上的應變能力較高。

除發布指引系列外，金管局將於2021年6月30日舉辦合規科技旗艦研討會「Unlocking the Power of Regtech」，以促進合規科技的採用。

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