第一集團葵涌大連排道K83商廈發售私家車位和電單車位，私家車位一個賣275萬元，電單車位一個賣25萬元，參考荔枝角長裕街億京廣場車位去年底至今年初的車位成交價介乎188萬至200萬元，K83的車位定價真是超勁。面對這口價，發展商以超高佣金20%吸引經紀瞓身促銷。數目好簡單，做到一個電單車位佣金5萬元，一個私家車位佣金55萬元，完成兩宗車位成交已躋身百萬代理行之列！

結果8個電單車位沽清，私家車位72個賣出50個。你會問，賣得出，一定是回佣吧？聽講冇。買家冇問，經紀當然側側膊，而且買電單車位很多是新手，又點會估到一個電單車位有20%佣金，而且銀碼細又點取回佣呢！據了解，經紀以免佣，以及每月收租800元都有近4厘回報作招徠。

其實電單車位並非多人吼的市場，炒燶電單車位的新聞常有聽聞。再者這是商廈電單車位，試問有多少上班族會着住套西裝揸住架電單車返工。投資世界，便宜莫貪，哪會有高回報、低風險這回事，由劏舖到劏廠，再到電單車位，幾乎都是同一套路，就是細銀碼吸睛、高回報吸客、高佣金促銷。結果就是大家經常聽到的苦主訪問。

小師兄

fb.com/siuching28