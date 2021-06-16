【本報訊】港鐵屯馬綫將在本月27日全面通車，市場睇好通車後，沿線一手及二手屋苑成交價量齊升。美聯物業表示，統計土地註冊處資料，今年首五個月，九龍城區宋皇臺站附近二手屋苑成交量錄325宗，比去年同期大增五倍，當中有逾200宗屬舊樓收購成交，反映發展商及投資者紛紛趁通車前趕入市。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年樓市顯著回升，估計上半年新盤成交可達8,700宗，為兩年來新高。二手成交更料達3.37萬宗，創八年半來新高。他又預計，屯馬綫貫穿新界東西，九龍市區的土瓜灣站及宋王臺站本月27日起啟用，將進一步帶動附近屋苑交投。

首5月325宗 舊樓收購居多

根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，九龍城區今年首五個月二手住宅註冊量達325宗，比去年同期的52宗大增5.25倍。當中，有超過200宗二手成交屬於舊樓業權收購，反映不少發展商趁屯馬綫全面通車前，加快步伐收購區內物業發展。

撇除上述收購而來的二手成交，九龍城區今年首五個月成交量比去年同期上升約六成。至於鄰近的土瓜灣區亦有明顯增長，今年首五個月錄得321宗成交，比去年同期上升七成。

除此之外，啟德新發展區亦受到市場注目，今年首五個月，啟德錄得超過1,100宗一手成交，屬今年各區三甲。新盤發展商亦加快推盤步伐，啟德區已批及待批預售樓花同意書的新盤有3,570伙，當中啟德首幅跑道住宅地、中國海外的維港1號早前已經批出預售樓花同意書，市場預計下周推盤，搶閘通車後賣樓。

星河明居溱岸8號成搶手貨

事實上，屯馬綫一期去年2月通車時，沿線二手屋苑交投大幅上升。如接駁屯馬綫及觀塘綫的鑽石山站上蓋指標屋苑星河明居，在通車前15個月內只有49宗成交，而在通車後15個月就大增83.7%至90宗。另外，車公廟站旁的溱岸8號，通車前15個月得43宗成交，通車後錄71宗，上升65%；大圍站旁的名城通車前15個月錄195宗成交，通車後錄300宗，上升53.8%，比全港同期成交量升42.6%為多。

布少明指，屯馬綫通車在即，區內二手屋苑業主紛紛叫價企硬，議價空間收窄，有約5%業主選擇將單位反價封盤。布續指，雖然因為疫情現時仍未正式通關，但本港樓市仍然有具實力的買家支持，例如新香港人鍾情選購鐵路新盤，加上本地剛性需求持續，料樓市價量齊升，將全年樓價升幅由9%上調至15%，亦料樓價將在7月破頂。