美國聯儲局議息轉向鷹派的表態，較市場預期快，促使美元應聲向上，包括人民幣在內的其餘貨幣走弱。

聯儲局結束議息會議，維持息率於0至0.25厘不變，預期息率點陣圖顯示，13名委員預期最快會於2023年開始加息，幅度為半厘或兩次，較今年3月時預測的7名委員為多，當時大部份委員預期最快於2024年始加息。市場相對驚訝，未料政策緊縮速度快於先前預期。

議息結果出爐後，美元轉強，離岸人民幣曾由6.40元強方下跌至6.44元，最新報6.42元。市場正關注中間價和在岸人民幣的走勢，並觀察美元大幅反彈後，在岸客戶外滙結算的變化。

《彭博》分析指，中國近期着手阻止人民幣短期急升，聯儲局改變立場可謂正中下懷。中國外滙市場自律機制周三（16日）於微信發文稱，未來人民幣滙率走勢面臨較大不確定性，是企業踐行「風險中性」理念的前提；當前人民幣滙率保持穩定具備較好的宏觀基礎，但也要高度警惕人民幣滙率貶值風險。

人民銀行副行長潘功勝上周亦警告，從企業財務穩健的角度看，企業應審慎安排資產負債貨幣結構，不要賭人民幣升值或貶值，久賭必輸。

彭博行業研究外滙利率策略師趙志軒認為，聯儲局轉鷹後，美元將面臨短期反彈風險，人民幣走勢可能偏弱，不過相對於其他貨幣仍有望保持穩健。他料中間價跟市場預期差不多，更有可能存在偏弱風險，因為CFETS人民幣滙率指數籃子還是偏強。

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