投資推廣署推出「2021全球Fast Track計劃」，邀請金融科技初創企業和公司參加，成功突圍的公司可在11月舉行的「香港金融科技周2021」展示其創新方案。

計劃邀請來自商業銀行、投資、財富科技和資本市場、零售銀行、個人財務、保險科技、監管科技、數字資產、支付，以及環境、社會和企業管治（ESG）共9個金融科技領域的公司提交申請，當中最突出的公司會獲邀參加比賽，向評審團推銷商業計劃。

計劃又引入50多間本地和國際企業及投資公司，涵蓋銀行、科技、保險等領域。經初步配對後，金融科技公司可透過該署提供的企業對企業配對平台與這些大型企業一對一會面。

參與計劃的大型企業包括尚乘集團、中銀香港（2388）、港交所（388）、匯豐、宏利香港及澳門等，另外參與的投資公司有數碼港、科技園、周大福、渣打集團旗下SC Ventures、中信資本旗下信宸資本等。

有份進行評審工作的匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，不少顧客期望銀行能夠即時滿足客戶所需（instant fulfillment），該行希望與能夠提供解決方案協助該行即時回應顧客需要，以及在符合監管要求下簡化服務流程的科技公司合作。

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