交易的種類可以大約分為事件驅動、順勢、逆勢、價值投資幾種，每種方法都有各自的強弱之處，並無一招走天下的聖杯。專注於短線交易的人，大多支持順勢交易，VCP、Cup and Handles等形態都是為了捕捉具有爆炸力的上升趨勢，可是順勢交易的模式就好比營運一間朱古力店，平日總是門可羅雀，但到大時大節卻做到「三年不開張，開張吃三年」，一下子賺個盤滿缽滿。

特別是使用衍生工具長倉作為操作工具，一年間適合重錘出擊的時間少之又少，所以坊間才有人主張利用期權短倉操作，不過正如上面所講投資並無聖杯，期權短倉的弱點在於當趨勢出現時，一樣輸到貼地，連《選擇權賣方交易策略》的作者James Cordier同樣未能避開爆倉的結局。我們無需在股市中找到聖杯，但要了解不同方式適合出手的時機。

自4月起筆者一直認為大市並無趨勢，如筆者使用順勢交易為核心的交易者應減輕注碼，而大市市寬在本周再進一步轉差，MACD階段4（熊差）的市寬已上升至5月12日的25水平，即處於下跌趨勢的股份已和5月12時睇齊，而MACD階段二（牛差）的市寬亦下跌至26，比5月12日的28更低，即處於上升趨勢的股份比當日更少。5月12日可算是5月中較為恐慌的日子，現在雖然冇當時那麼恐慌，可是從市寬看來卻和當時已不遑多讓。

至於會否出現恐慌性急跌暫時仍言之過早，可是短期卻肯定不是上升趨勢，即升有限之時，更適合期權短倉操作。如以短倉形式操作，可考慮以恒指credit call spread出擊，沽出即月29000認購期權，買入即月29200認購期權，執筆收40點有多的期權金，只要月底結算低於29040便有賺，命中率應該不錯。

灝昇

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