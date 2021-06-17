科濟藥業（2171）今早公佈分配結果，香港公開發售部分共錄得36.5萬人認購，錄得超額認購約433.57倍，一手中籤率為5%。抽70手（35,000股）穩獲一手，認購乙組頭（200,000股），穩獲4手，部份獲發額外1手。

股份於國際發售下超額認購8.2倍，股份以招股價上限32.8元定價，料於明日掛牌。

科濟擬發行9,474.7萬股，集資最多31.08億元，並引入9名基石投資者，包括禮來亞洲基金、新華人壽、奇點資產管理、睿遠、WT、廣發證券、Dymon Asia、常春藤及南方基金，共認購2.3億美元（約17.94億港元）股份，佔總集資額約57.4%至63.6%。

科濟藥業是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）細胞療法。該公司目前只有一項核心候選產品CT053用於治療 R/R MM（一種血液惡性腫瘤），已完成I期研究，並正在進行中國關鍵II期研究。亦正在北美完成Ib期試驗，並就啟動關鍵的II期試驗與美國FDA溝通。

不過，同類產品Abecma今年3月已取得美國FDA的上市許可，而且全球有15種處於臨床開發階段的同類產品，部分的開發更接近後期階段。

優然牧業一手中籤率八成

同樣明日掛牌的大型乳製品製造商優然牧業（9858），以招股價下限定價，每股6.98元，集資淨額32.38億元。優然牧業一手中籤率80%，即抽3手（每手1,000股）可穩中一手。

優然牧業今早公佈認購結果，於香港公開發售部份共錄得2.8萬人認購，超額認購2.73倍，至於國際發售部份則超額認購2.88倍。基石投資者認購合共約5,560萬股股份，相當於公司全球發售完成後已發行股本約1.46%。

集團表示，集資所得的資金將會用於未來兩年的投資項目，包括正在興建的牧場、新建的牧場以及飼料生產基地﹐並為其購置所需設施設備。

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