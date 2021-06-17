●萬洲國際（288）董事會今日（17日）罷免萬洪建執行董事、副主席及副總裁等職務，並終止其僱傭合約。董事會指，萬洪建近期對公司的財物作出不當的攻擊行為，使公司認為他無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。萬洪建為萬洲主席兼行政總裁萬隆的兒子。

●大新金融（440）、大新銀行（2356）宣佈，周志良獲委任為大新金融集團（包括大新金融及大新銀行集團）的首席財務總監，執行董事王伯凌先生停任為財務及營運總監，所有變動自今日起生效。

●維珍妮（2199）發盈警，料截至今年３月底止，全年純利按年下跌6成，不包括重組成本純利則下跌４成。下跌主因是疫情導致產能使用率下降及經營去槓桿化，及精簡產能及人力資源的重組成本所致。

●安踏（2020）發盈喜，預期截至６月底止，中期經營溢利按年增長不少於55%，去年同期經營溢利為36億元人幣（下同）；中期純利將增長不少於110%，去年同期純利16.6億元。

安踏表示，疫情對中國大陸零售市場影響相對已經大幅下降，安踏品牌、FILA 品牌及其他品牌收益對比去年中期錄得強勁反彈，致預期收益按年增長超過50%；FILA 品牌及其他品牌的零售業務規模擴展比較快速，實現更好的經營效率。

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