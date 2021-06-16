【本報訊】從事口腔隱形矯正的時代天使（6699）昨上市即成史上第二賺錢新股。該股盤中曾高見490元，不計手續費，每手（200股）賬面賺63,400元；最終收報401元，升131%，一手賬面賺45,600元。翻查資料，歷來表現最佳的新股為北京控股（392），該股在1997年大牛市中上市，當時招股價是12.8元，超購1,275倍，凍資2,149億元，首日收報40元，升2.2倍；一手2,000股，不計手續費大賺54,400元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，時代天使貨源集中，股價具備上揚動力，同時波幅較大，現階段主要炒供求。他指出最近新股氣氛明顯改善，惟恒指昨上試29000關時湧現獲利盤，反映市場信心較脆弱；而新股沒有蟹貨，投資者願意轉而短炒，故看好接下來奈雪的茶等大型新股表現。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則表示，雖然時代天使表現標青，但仍未反映新股熱潮再臨，要視乎未來幾隻新股表現是否同樣受捧。

奈雪的茶明起招股 籌47億

市場消息指，中國連鎖茶店奈雪的茶明起公開招股，初步引入五名基石投資者撐場。據悉由於投資者反應熱烈，集資額由原先預期的5億美元（約39億港元），提升至最多約6億美元（約46.8億港元），以其發行15%股份來計，奈雪預計估值約40億美元（約312億港元）。招銀國際、華泰國際和摩根大通是聯合保薦人；料6月30日掛牌。

至於昨日招股的物管股越秀服務（6626），綜合多間券商數字，暫時為其借出5.13億元孖展額，相當於於公開發售集資2.41億元計，超購2.13倍。森松國際（2155）則獲券商借出11億元孖展額，當於公開發售集資額0.62億元，超購17.7倍。