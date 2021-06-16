【本報訊】大收逾三萬票的新世界（017）大圍站上蓋柏傲莊III，上兩個周六沽清共666伙，套現約94億元，早前推四號價單170伙，落實周日父親節開售173伙，包括首輪撻定的三伙。另同日起招標四房大宅，包括面積1,676方呎的河景樓王單位。

周日開售的173伙，有170伙來自四號價單，包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房，以及35伙四房；面積285至1,022方呎。折實價737萬至2,897.9萬元，呎價18,760至29,037元，折實均價24,858元，較首批19,999元提價24%。

發展商指，柏傲莊III周六截票，周日父親節早上起開售173伙，及重售三伙撻定單位。

發展商補充，同日招標46伙四房戶，包括1A座55樓A室，面積1,676方呎的四房河景樓王。平面圖所見，單位橫廳長達8.6米，主人房則長逾4米，闊4.8米。

VAU Residence周六賣樓

另外，萬科香港何文田VAU Residence落實本周六開售55伙，包括14伙開放式、33伙一房，及8伙兩房；折實價499.8萬至946.2萬元，呎價23,175至26,773元。

同系的西營盤15 Western Street單日沽兩伙，其中31樓A室，實用面積620方呎，連484方呎天台，三房間隔，成交價為2,588.4萬元，呎價41,748元，創項目總價及呎價新高。

另一伙單位是31樓B室，實用面積564方呎，連408方呎天台，兩房間隔，成交價為2,272萬元，呎價40,284元。