【本報訊】卓悅（653）掀董事內鬥，前大股東葉俊亨入稟向新老闆陳健文追討欠款，過去一年屢次欠租、拖欠貨款的子公司卓悅化粧品批發中心有限公司（卓悅批發）成為雙方角力戰場，並由此引發清盤疑雲。

據了解，自從紫荊黨創辦人之一的陳健文去年入主卓悅後，公司新設了多間卓悅字頭的子公司，包括卓悅環球產品研發有限公司（卓悅環球產研），並進駐荃灣總部，又要求卓悅批發的部份員工到新公司幫手，滿以為新舊公司相安無事，但因內部出現新舊股東角力，由以往葉俊亨培養的卓悅批發員工便成為陳健文的整頓目標。

門店無法入貨 50員工無簽新約

有多名卓悅員工向本報披露，陳健文一派禁止卓悅批發員工登入公司系統，連累了門店無法入貨，近半個月公司已因此面臨停運危機。至上周，卓悅勞資關係進一步緊張，公司要求受僱於卓悅批發的員工簽訂新合約重新聘用，若拒絕簽約，將會被解僱或被調離原有崗位。據悉約50名員工拒絕簽新約，佔約100名員工的後勤部門人數達五成，公司已開始派「大信封」，更特意聘請外判保安，採取人盯人監視員工執拾物品離開。消息指，受影響的主要是中高層員工及後勤人員，包括會計、採購、倉務、物業管理、電腦或科技資訊部門等，暫不涉及負責零售的前線員工。亦有員工稱，新合約的公司名稱與現有公司不同，疑為新的子公司，質疑卓悅藉故炒人是為了節省長期服務金。

目前多個部門已無法運作，包括無法向外採購。有員工表示，現時店舖的貨款已經明顯減少，「只不過係數量多咗，掗多咗㗎啫」。記者以顧客身份到過旺角四間分店視察，貨架大致齊貨，對於一些貨品未有填滿，有店員解釋「因疫情關係冇貨」，亦有分店店員承認是「入唔到貨，好多貨都入唔到」，惟未有交代原因。

陳氏架空子企「佢唔信同事」

有員工指出，陳健文接手以來，已經架空卓悅批發子公司的工作，例如所有部門要交出文件鎖匙、系統密碼等，「佢係唔信任何一個同事，佢哋中央處理一啲野，總之我哋要攞要用，都要經過佢哋先可以用」。亦有員工指，陳健文早前已對沒有過檔新公司的員工投閒置散，更引述一次陳在會議上表明不會裁員，但就指「肯轉就轉，唔轉就留喺呢邊（卓悅批發）自生自滅，有錢出糧就出畀你，冇就自己搞掂」。該員工擔心一旦卓悅批發清盤會失去保障，而有些員工過去受僱於卓悅批發來為卓悅環球產研工作，恐引發法律爭議。

就上述勞資糾紛，卓悅向本報回覆稱，為配合該公司「新零售消費＋科技」業務發展方向，正進行改善人力資源架構，積極配置零售及科技專才，目前業務營運、銷售及採購一切正常，如有投資者需留意的消息，將以公告形式發佈。