香港總商會將於7至9月期間推出7輪獎品總值逾3,000萬元的大抽獎，將送出過萬份獎品，料有超過5000名得獎者。年滿18歲、持有效香港身分證，並於登記抽獎時已在香港接種2劑2019冠狀病毒病疫苗的人士，即可參加抽獎。

7輪抽獎分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日，逢星期四進行。每名合資格人士只可報名1次，未能中獎的參加者將會自動參與下一輪，直至最後一輪抽獎（9月30日）為止。

總商會總裁梁兆基在記者會上讀出目前一部分獎品名單，包括4張國泰（293）來回商務客位機票（價值7萬元）、220份美心集團優惠券（每份價值5,000元）、100條六福（590）金鏈（每份價值3,000元）、100份有線（1097）流動版全年通行證（每份價值1,000元）。

此前已有多間總商會公司會員公佈贊助獎品。當中出手最闊綽的怡和送出3架平治C系列房車，更會負責支付首次登記稅、牌照及第三者責任保險費用，每份價值約50萬元；另有數百份怡和集團購物禮券（每份價值1萬元）、餐飲禮券（每份價值5,000元）及酒店度假遊。其他獎品包括：500張港鐵全年車票（每張約值20,000元）、500份由太古地產送出的購物禮券（每份價值10,000元）、本地及海外酒店住宿，以及數以千計的購物、餐飲和電影禮券等。

梁兆基指，現時仍有很多會員打算捐出獎品，最終獎品名單將於6月29日於網頁公佈，每輪抽獎前一日亦會在網頁更新名單。他亦表示，總商會將確保每輪獎品數目和價值盡量平均。

市民可於7月2日起登入專頁（http://www.hkgccluckydraw.com）報名抽獎。登記時需要提供身分證號碼和可接收短訊的香港電話號碼，成功登記後會收到有參考編號的短訊。每輪抽獎前一日午夜12時截止報名，並於翌日中午由專門電腦系統隨機抽出。獨立核數公司羅兵咸永道香港將對抽獎活動的關鍵流程及系統控制進行程序審查。

立法會代表林健鋒表示，感謝政府「特事特辦」，特快處理抽獎牌照的申請，但強調是依法律辦事。他亦強調香港很幸運，「其他地方想打都冇得打（疫苗）」。

被問及金管局總裁余偉文早前指本港接種率低或影響金融競爭力的言論，剛升任為滙豐銀行非執行主席的總商會主席王冬勝不認為會有影響，又稱旗下很多外籍員工覺得香港很安全，甚至考慮帶家眷來港。

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