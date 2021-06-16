【本報訊】SOHO中國（410）手握北京、上海的商業物業，能夠收購SOHO中國的外資，必定是內地非常信任，而黑石自2007年已與中國政府建立緊密的合作關係，近年更經常協助陷入財困的中資重組。

8天內籌30億美元

內地國務院成立的中國投資有限責任公司（下稱中投）2007年成立之時，已斥資30億美元，購入黑石1.01億股無投票權股份，佔其當時總股份數的9.9%。

據黑石CEO蘇世民2017年的訪問，當年黑石正打算招股上市，集資40億美元。當時前財爺梁錦松剛加入黑石、成為大中華地區主席，為黑石鋪橋搭路，聯絡了內地的財政部副部長、人行副行長，在八天內成功取得內地30億美元資金，而且不具投票權，並附有四年禁售期，令黑石的集資額一下子提高至70億美元。

梁為黑石搭通了內地的網絡，2010年中投、黑石與另外四個財團，就收購了芝加哥的房地產投資信託公司General Growth Properties；2014年中投、黑石聯手收購倫敦的商業項目Chiswick Park。

中投2018年沽清黑石持股，但黑石於內地的發展步伐未有停下，2019年海航出現債務危機時，黑石就以70億元收購海航旗下的泰昇集團（687）。安邦重組時，黑石亦以200多億元收購安邦於東京、大阪的一批物業。