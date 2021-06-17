和諧汽車（3836）6年前獲鴻海（台：2317）入股成第二大股東，每股4.73元。和諧現價3.36元，值博率高。

1）和諧在國內銷售汽車及提供售後服務，代理9家豪華品牌：寶馬、凌志、富豪、奧迪、MINI、Jaguar、Land Rover、林肯、Alfa Romeo，及4家超級豪華品牌：勞斯萊斯、賓利、法拉利、瑪莎拉蒂。

2）2020年，和諧營收148億元人幣，增17％；純利4.11億元人幣，跌20％。純利下跌只因所得稅增付0.48億元幣，及「投資公平值」跌價1.20億元人幣（2019年：增值0.17億元人幣）。

3）「投資公平值」的「投資」，是在一家電動車公司的10％權益，按年以最新估值入賬，增值列作盈利，減值列作虧損，去年底的入賬值為12.73億元人幣。該電動車公司名Future Mobility Corp（簡稱FMC），2016年成立，騰訊（700）與富士康都是股東，產銷「拜騰」品牌電動車。年報指，拜騰年產能已達15萬輛，可增至30萬輛，將不遲於2022年首季批量生產。

和諧汽車潛在升幅大

4）2021年，估計和諧不必為「投資的公平值」撥備，僅此變化已可令盈利回增三成，加上稅率料可回復正常，預測全年盈利6.5億元人幣，增長59%，預測PE 6.4倍，PB 0.54倍。同業龍頭中升（881）今年預測PE 17倍，PB3.7倍。

2022年，拜騰電動車帶來具體盈利貢獻，和諧業绩預測再增28%，PE進一步降至5倍，PB 0.5倍。

＊8年前IPO價6.08元的和諧，現價3.36元，以當年IPO價為目標，潛在升幅81％，折合明年PE仍僅9倍。高盛睇6.8元，華泰證券睇5.3元。

同場加映：國內媒體報道，晶圓代工制程供不應求加劇，第三季度報價最高傳將上調30％，遠高於市場預期的15％。揀相關股落手，吼國內龍頭中芯（981）。華虹（1347）昨升10%，中芯昨升5％。

中芯2020年盈利大增205％，往績PE 28倍，今年預測變化不大，遠低於過去6年平均的55倍，亦較華虹的48倍折讓逾六成。更加吸引的是，中芯今年預測PB僅1.32倍，高科技股中，少有PB如此低倍數的。其他相關股預測PB：Nvidia（美：NVDA）24倍、Broadcom（美：AVGO）8.6倍，台積電（台：2330）7.5倍、ASM（522）2.9倍、華虹2.8倍。中芯H股較A股折讓66％，折讓亦太大。

中芯去年最高價44.8元，現價24.3元，本周三兩份券商報告出爐，華興資本睇40元（潛在升幅65％），華泰證券睇33元（潛在升幅36％）。

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