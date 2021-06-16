【本報訊】莎莎（178）公佈全年業績，截至3月底全年蝕3.51億元，按年虧損收窄32%。期內，莎莎持續經營業務的營業額為30.43億元，下跌46.8%，其中港澳零售銷售額下降約58%至20億元，同店銷售按年減少54.4%。至於內地收入為2.9億元，按當地貨幣計算升15.9%，同店銷售上升5.4%。

郭少明：重點拓內地業務

莎莎亦公佈今年度由4月1日至6月9日的首季度營運數據，整體營業額按年上升55.1%。當中港澳零售銷售按年升53.5%。內地以當地貨幣計算，零售銷售增30.7%，同店銷售增6.7%。莎莎主席及行政總裁郭少明表示，由於去年同期為疫情高峯期，錄得升幅是低基數所致，實質較前一年度仍下跌逾60%。

截至3月底全年，持續經營業務的零售店舖總數為232間，按年淨減三間，當中港澳分店淨減12間，至100間，關閉的店舖全部位於香港。首席財務總監陸楷指出，會陸續關閉香港多餘的實體店，特別是遊客區，以減少高昂的租金成本。公司指預計全年將會關閉約15至20間店舖。

至於今年業績展望，郭稱視乎香港何時通關，「我都估錯好多次，之前估7月一定通到關，但現時我諗都估錯喇」。他相信香港通關也不會令生意急升。莎莎長遠尋求港澳以外實體銷售比重，由目前35%提升至50%以上，而內地是拓展業務重點，亦將會加強O2O模式。