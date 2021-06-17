屯馬綫即將通車，中海外（688）啟德新盤維港1號早前批出預售樓花同意書，今日公開項目戶型分佈資料，主打兩房單位；短期內上樓書及開示位，首張價單將涉逾212伙。

維港1號位於啟德舊跑道地，地址承豐道21號，設有2幢高座及1幢低座住宅大樓，單位總數共1,059伙。高座間隔由一房至四房，當中一房設246伙，佔全盤23%，面積約330至約360方呎；兩房553伙，佔全盤52%，面積約430至約560方呎；三房123伙，佔全盤12%，面積約600至約660方呎；三房連工人套房121伙，佔全盤11%，面積約760至約770方呎；特色戶6伙，面積約810至約1,520方呎。另四房戶共10伙，位於低座，面積約1,780至約1,790方呎。

中國海外地產有限公司董事總經理游偉光表示，維港1號示範單位已接近完工階段，首張價單將涵蓋不少於212個單位，短期內會上載售樓說明書及開放示範單位。

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