2015年，海通證券（6837）最高價27.9元，PE 27倍，PB 3倍，估值過高當然無法守得住。現價6.92元，高位回落75%，估值超平，吸引力浮現。

1）2020年，海通營收463.7億元人幣，增10％，業務最佳一環是佣金及手續費收入，由126億元人幣增至174億元人幣。純利108.8億元人幣，增14％。持有65％的海通國際（665）純利19.3億港元，增長25％。

PB僅0.44倍

2）2021年首季，海通營收111.92億元人幣，按年大增60％；純利36.18億元人幣，按年大增59％。全年預測盈利140億元人幣，增29％；EPS 1.07元人幣，增19％。現價預測PE僅5.3倍，較6年平均11.8倍折讓五成半，較同業平均折讓三成。

3）海通今年預測PB 0.44倍，在同級同業中最低，較6年平均0.91倍折讓逾一半，較同業平均折讓逾四成。

4）海通往績股息率9.1厘，今年預測10.5厘，較6年平均高出7厘，較同業平均高出5.8厘。

5）海通A股（滬：600837）現價11.71元人幣（14.21港元），H股較A股折讓51％。過去6年，海通H股較A股平均折讓只33％，現時折讓若與6年平均相同，應值9.44元。

★海通現價6.92元，目標價9.44元，潛在升幅37％，折合2021年PB仍僅0.6倍。廣發證券睇9.62元，建行睇9.5元。

同場加映：大型新經濟股中，百度（9888）與阿里巴巴（9988）估值最低、最實際。

百度現價180.6元，市值5,109億元，今年以來股價跌14%（按ADR計）。彭博綜合券商預測，今年PE 19.5倍（6年平均29.5倍），預測PB 1.73倍（6年平均3.9倍）。大行平均睇330.53元，若準確，百度升幅83%。

阿里現價203.4元，市值4.41萬億元，今年以來股價跌13％。彭博綜合券商預測，今年PE 21.7倍（6年平均52.2倍，按ADR計），預測PB 3.2倍（6年平均3.9倍）。大行平均睇289.04元，若準確，阿里升幅42%。

估值數一數二最高的快手（1024），現價201.6元，仍較2月IPO價高出75%，市值8,384億元，大行平均預測今年見紅91.8億元人幣，負PE，2022年預測PE 99倍，PB 88倍。

何車