還記得上周本欄首段開場白嗎？

「當人人都說五不窮六也不絕的時候，不知為何我對港股表現總有點戒心。」

沒有恐慌下跌，但有比爾蓋茨（微軟），哈哈。

上週還有另一預測：「事實上我並不太悲觀，只是認為恒生指數六月份絕對有機會回落至28,000點水平，即使不會下破上月的低位。」現在看來，恒指距離這個水平又近一步了。

美國聯儲局公開市場委員會，剛舉行完「十五十六」」議息會議，上述數字既是日期，也是儲局官員心態。一如上周預期，操作上並沒有任何變化，但大幅上調美國通貨膨脹預期，並揚言最快2023年，開始上調聯邦基金目標利率，次數可以多達兩次。經濟增長預測方面，由6.5%上調至7%，核心通脹預測由2%，大幅上調至3%。

本欄上周亦曾預測：「聯邦基金目標利率維持不變，每月買債規模亦不會變，唯一擔心會變的，就是鮑威爾的『口風』，正所謂睇一睇『時間表』，都會成為大市調整藉口。」

說時遲，那時快，議息結果公佈後，道瓊斯工業平均指數一度急跌超過300點，收市仍下跌265點。

本欄推介多時，兩隻孖寶車股比亞迪（1211）和吉利汽車（175），昨日出現明顯調整。昨日中午在個人YouTube頻道《投資得機 Finance事Up》中建議，由於過去一個月累積升幅顯著，兩隻股份分別累積急升五成及三成半，可以考慮減磅獲利，主要原因有兩個，第一市場重燃晶片短缺疑慮，加上美國上市中資電動車股，開始出現獲利回吐。

昨日收市後，比亞迪宣佈股東會通過，分拆比亞迪半導體於創業板上市計劃，雖然這個消息早已不脛而走，但或多或少會帶來支持。前周推介美股Oatly（OTLY），昨日再度逼近29美元上市新高，一個多星期累計升幅超過兩成，建議很簡單，「飲晒」得，飲一半又得，得咗。最後，還有上周建議的鐘錶珠寶股，英皇鐘錶珠寶（887）和周大福（1929），兩隻股份近日同創52週新高，亦算是有所交代。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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