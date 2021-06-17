國泰（293）表示，入境處拒絕續簽駐港外籍機艙服務員的工作簽證，計劃為其提供遣散方案，而機師則獲續簽最半年至3年。國泰指，為規劃未來人手，已重啟本港招聘活動，會適時考慮延展至香港以外地區。

國泰表示，很遺憾獲悉駐港機艙服務員現時的工作簽證延長申請並不獲批續簽，該公司一直努力不懈，提供續簽申請所需要的理據，惜最終事與願違，會就未來的工作簽證申請，繼續與入境處緊密溝通。該公司指，支持每一位員工續簽工作簽證的申請，並深明事態的發展或會引起簽證即將到期的機組人員憂慮，會盡力為這些同事提供適切支援。

最多補償半年人工

該公司指，會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援服務，以及提供與自願離職計劃（VSS）相同的離職方案。國泰的VSS方案中，會根據員工年資提供2至6個月人工賠償，底薪標準以4月計算。國泰未有交代受影響員工數目。

機師方面，國泰指，確悉駐港機師的工作簽證延長申請已獲批，包括波音747機師及培訓機長獲續簽3年；波音777及空中巴士A350機師獲續簽1年；而只持有空中巴士A330牌照的機師則獲續簽半年。

展望將來，國泰指，務必就運作需要繼續維持合適的機組人員和培訓資源，為了規劃未來人手，已重啟本港招聘活動，聘請擁有專業資格的香港永久居民，並會適時考慮將招聘活動延展至香港以外的地區。

為日韓空服員簽證提上訴

國泰今天發出內部信，指過去幾個月一直入境處聯絡，為駐港外籍機組人員延續工作簽證，但不獲當局批准，指是「香港勞工市場條件不許可」。內部信同時指出，由於日本及南韓的航班班次增加，會為有關外籍機組人員向入境處提出上訴，要求當局重新考慮這些機組人員擁有特定語言技能及隨時出勤的能力，期望有關上訴及未來簽證能成功。

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