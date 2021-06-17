虛擬銀行livi bank夥Mastercard推出「代碼化支付」（Token Connect），將銀行扣賬卡與代碼化技術結合，為客戶提供更無縫和安全的線上支付體驗。

該行客戶可使用livi手機應用程式，透過Mastercard Token Connect將兩款扣賬卡綁定到指定網上商戶，完成綁定後，客戶結賬時只需點擊一下即可完成付款，無需再手動輸入扣賬卡資料；商戶亦不會直接儲存扣賬卡資料，只會收到一串由Mastercard發出的代碼，用以代表該卡，故敏感數據並不會在交易期間傳輸，即使代碼被駭客截獲，扣賬卡資料亦不會外洩。

該行產品總監洪滿霜表示，新功能貼合客戶需要，能讓客戶日常消費變得更便捷，輕鬆實現理想生活。該行科技總監林冠宇另補充代碼化支付能有效減低線上支付中數據洩漏和欺詐活動的風險。

現時該行客戶綁定扣賬卡至JD.com，即可享10港元現金回贈；在京東「618周年慶」期間，客戶買滿指定金額，可獲折扣優惠。

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