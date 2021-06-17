樓市氣氛高漲，帶動不少項目餘貨亦錄得承接。由百利保（617）及富豪酒店（078）發展的沙田九肚麗坪路豪宅富豪．山峯，最新以約4,612萬元售出一伙分層四房大宅。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統指，富豪．山峯第1座5樓B室，屬實用2,023方呎四套房戶型，新近連一個車位以4,612.4萬元成交，呎價約2.28萬元；買家選用成交期為720日。

項目本年至今累錄13宗成交，套現近7.2億元。

Eight Star Street三房招標4,850萬賣 呎售5.31萬雙破頂

太古地產（1972）灣仔Eight Star Street最新以招標沽出一伙三房單位，造價達4,850萬元，呎售約5.31萬元，料創項目雙破頂成交。

上述Eight Star Street 20樓A室，實用面積913方呎，採用三房間隔，新近透過招標形式，以4,850萬元沽出，呎價高見53,122元；料成為項目新高紀錄。項目至今暫沽21伙單位，套現4.86億元。

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