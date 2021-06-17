中國反壟斷監管機構開始調查網約車平台滴滴出行，包括滴滴出行是否使用任何競爭手段不公平地擠壓較小競爭對手，以及審查滴滴出行核心的網約車業務所使用的定價機制是否足夠透明。

《路透》消息人士透露，計劃於稍後時間在美國上市的滴滴出行正被中國國家市場監督管理總局調查，指反壟斷調查處於初期階段，監管機構尚未向該公司發出詳細指示；而另一位消息人士則指，定價和不公平競爭將被視為相對較輕微的違規，這讓滴滴出行有足夠的信心推進IPO計劃。滴滴出行拒絕發表評論。而市監局亦沒有回應相關消息。

於今年4月，滴滴與其他30多家互聯網巨頭一起會見了包括市監局在內的中國監管機構，而監管機構要求這些公司要自我檢查，調整任何違反法律的商業行為。

滴滴出行所提交的檢查文件顯示，已經完成了這一程序，相關部門已經進駐該公司進行檢查，但公司無法向投資者保證監管機構會對此滿意，或者不會因此受到任何處罰。

文件中亦顯示，中國交通運輸部和其他監管機構會見了滴滴出行及其同行，並下令這些公司評估其在司機收入、定價和其他相關機制方面的做法。滴滴出行表示，它正在努力滿足最新的監管指引，包括加強與司機就其收入進行溝通。

滴滴出行早前公開在美國上市申請資料，有望成為今年最大的IPO，但滴滴當時未有透露發行規模，而消息則指其集資額約為100億美元，或成為自2014年阿里巴巴在美上市集資250億美元以來，在美國進行最大規模的中資股上市交易。

當時的文件披露，滴滴去年虧損106億元人民幣，前年蝕97億元人民幣。營業收入1417億元人民幣，按年跌約8.5%。

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