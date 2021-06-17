據內媒《36氪》報道，字節跳動2020年度收入為2,366億元人民幣，較前一年增長111%，經營虧損達147億元人民幣。

報道指獲得一份字節跳動內部文化，顯示截至2020年底，字節跳動旗下產品全球月活躍用戶數達到19億，覆蓋全球超過150個國家和地區，支援超過35種語言，目前在亞洲、美洲、歐洲等30多個國家設有辦事處，全球員工有11萬人。

另外《彭博》則引述知情人士表示，字節跳動2020年轉盈為虧，營業虧損為21億美元，而2019年的營業利潤為6.84億美元。

市傳字節跳動將申請IPO，據報會把中國業務上市，籌集以十億計美元資金。報道指字節跳動2020年的虧損增加，因集團提供給員工的股份薪酬導致支出增加，同時為了獲取用戶和支持內容創作者而增加支出，致費用飆升。字節跳動的營收為343億美元，毛利潤190億美元，增長逾一倍，而淨虧損則增至450億美元，主要是由於會計準則調整。

字節跳動發言人在電郵中向《彭博》證實了這數字，而《華爾街日報》亦報道了相同的虧損數字。此前多次傳出字節跳動的業績，但一一被集團否認。

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