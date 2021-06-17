警察星期四早上再次「圍剿」《蘋果日報》，比預期的快，但也是意料中事。文章出版此刻，得知蘋果三間公司資產被凍結，約為1,800萬。在謊言社會，市民最需要的就是真相。《港版國安法》實施接近一年，沒有諮詢香港市民，是superimpose，硬來的。

兩年不到，現在見到不只是壹傳媒創辦人黎智英被「抄家」，新聞自由全面受到打壓。《蘋果日報》受到的政治打壓，今天成為國際新聞。世界上任何一個地方，當政權用武力對付傳媒，第四權的捍衛者，這已經令這個地方加速沉淪。

《蘋果日報》三間公司資金鏈被凍結，去到最後，蘋果如果不能再維持運作，這就是徹底地引證「一國兩制」鄧小平1.0版本已經完全摧毁。香港的最後捍衛者本應就是傳媒；國安法被濫用下，個人安全、公司及個人資產受到恐怖政治干預下，香港這個曾經我們引以自豪的國際金融中心，已經難再行下去。

2014年及2015年，包括筆者在內的一班金融人、監管機構人士，上書給習近平主席，講到對「中國共產黨的十大訴求」，基本上，就是要真的捍衛基本法。現在香港的核心價值，完全被歪曲及反轉過來，香港再難復原。以下其中一個訴求，是資訊自由，也保障了既得利益者，任何立場，相信也沒有異意：捍衛香港的言論、新聞、編輯、集會、宗教、創作及其他基本法與國際公約所賦予的自由。中央及特區政府必定要切實地保障香港現有的各種自由，不應以任何政治原因而去收緊打壓香港這個百多年來享負盛名的自由之都。

星期四下午，我和一位親北京人士午餐。結論很簡單：沒有人知道，「圍剿」《蘋果日報》是否北京的意思。這位半生熟之交，七一遊行去過不少，六四則欠奉，當然他捍衛的，是從生意利益開始。大家也同意：「圍剿」一個傳媒，即是把「一國兩制」送掉，舊有的香港價值，公義，真理或良知，只能在世界延續，政治暴力，凌駕正常香港的運作。美國商會CEO Tara Joseph日前的訪問，反映了一般商人、正常人的憂慮，港版國安法被濫用成為了政治武器。

最後，我1991年在唐人街買了第一本《壹週刊》，是許冠文做封面，1995年《蘋果日報》創辦，到2000年回流，到現在香港抑壓地變了「單聲道」，DQ鄧小平一國兩制原先1.0的偉大構思，到現在把香港「埋單」，香港國際金融中心地位，徹底不再。我的這位北京線，現在更加頭痕：蘋果若滅，將會是表現俾北京睇的「擦鞋黨」，開始互相廝殺之時。

錢志健

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略