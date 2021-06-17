維他奶（345）截至3月底止全年純利按年升2%至5.48億元，期內領取共2.25億元中港政府補貼，如撇除則錄得純利下跌35%。該集團對對銷售前景是審慎樂觀，預計可在最受影響的銷售渠道中恢復，並估計以植物為本的食品及飲品逐漸成為全球主流，預計對前景增添增長動力。

期內收入增長4%至75.2億元，毛利率持平為53%。其中香港收入下跌12%至18.7億元，主要是疫情限制便利店銷售渠道、學校小賣部、出口業務等，但超市渠道及網購銷售表現穩健，核心品類仍持續穩佔市場領導地位及錄得收益。如撇除政府補貼，香港分部會錄得虧損。

中國新零售急速發展

中國內地收入增長11%至50億元，以當地貨幣計算增長8%，如撇除政府補貼，該分部盈利下跌4%。上半年度受疫情限制的增長軌道逐漸恢復，「新零售」網購銷售明顯急速發展，維他奶及維他核心品牌產品銷售持續增長。期內東莞的新廠房亦如期開始運作。

至於澳洲及新西蘭收入增長5%至5.3億元，以當地貨幣計則跌1%，主要與消費者前年度大批購入存貨所致；而新加坡收入幾乎持平至1.2億元，當地飲品及出口業務均下跌，抵銷了豆腐銷售增長。

維他奶表示，疫情在短期內仍會影響營商環境，不單導致原材料及物流成本上升，亦令營運更添難度及不確定，但仍對銷售前景是審慎樂觀。該集團表示，適應了在新常態中營運，隨著疫情限制措逐漸緩慢放寬，預計業務可在最受影響的銷售渠道中恢復。

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