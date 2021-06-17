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李澤楷旗下富衛IPO棄港赴美 擬集資234億元

20分鐘前
李澤楷旗下富衛集團將赴美上市。

「小小超」李澤楷旗下保險公司富衛集團宣佈，與FWD Limited的控股公司PCGI Intermediate Holdings Limited決定赴美上市。

富衛上市盛傳多時，今日公告指PCGI將以保密方式向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，擬在美國首次公開發行代表A類普通股的美國存託股份（American Depositary Shares） 。首次公開招股的美國存託股份的發行數量和價格範圍有待釐定，並預計將會在SEC完成審查程序後進行，但須視乎市場和其他條件或情況而定。

《路透》引述消息人士指，富衛是次將集資近20億至30億美元（156億至234億港元），引伸至集團估值達130億美元至150億美元（1014億至1170億港元）。富衛未有對潛在集資額置評。

富衛過去一直希望在香港上市，但奈何這間保險公司若以「不同股權架構」（WVR）形式上市，必須為「創新企業」，雖然富衛視自己為「數碼為先」的人壽保險公司，但在港交所眼中不完全符合定義。

富衛於2013年透過收購ING保險在亞洲成立，業務遍佈亞洲區10個市場，為各地客戶提供人壽及醫療保險、一般保險、僱員福利、回教及家庭伊斯蘭保險。集團其他股東包括瑞士再保險集團、GIC Ventures、RRJ Capital、Hopu Investments。

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