招標時間半年的中環海濱商業地王今日截標，市場近期最高估值達645億元，每呎樓面地價高達4萬元。截至中午12時，位於金鐘政府總部的標箱暫收約6份標書，當中包括長實（1113）及信置（0083）有代表入標。

由於是次採用雙信封制，有意競投的發展商除了好遞交標書至金鐘政總，還需要於6月18日，前一日預約遞交設計模型至佐敦永安九龍中心的海港辦事處。至截標日早上10時30分，該辦事處門外張貼通告，至模型沒有根據招標公告第5及6段要求在截標時間前送達九龍彌敦道345號永安九龍中心13 樓1303 室發展局海港辦事處，概不受理。

中環海濱商業地地盤面積51.6萬方呎，預計提供達184.3萬方呎樓面，主力商業及零售用途，亦要提供休憩設施。已知地段高度限制為一邊16米，另一邊則為50米，並且其中22.8萬方呎樓面，需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬方呎商業樓面。由於地段面積龐大，市場估值約330億至645億元，每方呎樓面都高達2.3至4萬元。

地段原本安排於去年第三季推售，惟最後因前期準備工作預測錯漏，政府需要更多時間預備雙信封制招標工作，最終於2020年12月18日招標，6月18日截標。而且地段採用「雙信封」方式招標，同時考慮設計方案及出價，即地皮未必以過往「價高者得」的標準招標，因此被外界質疑欠透明度及公平。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略