美國聯儲局提前加息。這個是今個星期最值得人關注的議題。一直以來，幾個月了，市場關心通脹，關心孳息，無非都是想窺探聯儲局會不會提前加息。不過，聯儲局沒有正面回應，只是不斷強調（應該說是「死雞撐飯蓋」吧）通脹只是短暫。今次，點陣圖顯示2023年加息兩次，其實不是利淡，反而是利好。起碼讓市場見到局方官員真誠地應對問題，給出啟示。港股在周四低開高走，倒升收市，大概可以演繹為市場放心，知道還有兩年至加息。

利好下，科技、生物科技、汽車、新能源，繼續是我看好的板塊，因他們都是較受市場氣氛情緒左右的一群。汽車我不多說了，不外乎吉利（175），再多隻比亞迪（1211），今日想講舜宇（2382）。集團是做國產手機鏡頭同模組的，不需要我多解釋。早前，無論是手機以至汽車都憂慮晶片短缺會窒礙復甦的步伐。今日，國家積極部署第三代國產晶片來解決問題。與其買中芯（981）和華虹（1347）這些壞圖的東西，不如憧憬手機復甦，買龍頭舜宇。

股份在早前自低位反彈到200蚊阻力回頭，周四終於再啟動。由於股份屬非常強勢（話晒，股份在1、2月創出的是歷史頂），因此，我預佢今次一撻即著。隨著周四的大成交突破，陽燭一大支，估計可重展升浪。企穩200蚊後以現價買入的話，目標240，止蝕195，而其實股份可以揸中長，是優質高增長類股份。

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