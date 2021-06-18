證監會發表諮詢總結，就更新從業員入行時的標準進行修訂。根據最新標準，申請成為負責人員（RO）或持牌代表，最低學歷要求將提升至中學文憑試（DSE）有兩科合格成績。建議將於明年1月1日起生效。

以往負責人員（RO）有3種方式通過學歷及行業資格測試，其中一項選擇，適用於不具備任何學歷的人士，不過證監會因高等教育普及，而提高學歷要求。根據諮詢總結，未來從業人員須至少於文憑試（DSE）中的英文或中文或數學取得2級成績，即合格成績，或具備同等學歷，例如接納CGE考試等。另外要求從業員需接受額外持續培訓。

證監會亦擬擴大RO及持牌代表的學科准入範圍，以往只接受會計、工商管理、經濟、金融財務或法律學位，現時則建議容許接納學科擴展至其他學科，如工程、物理、數學、統計，持牌法團及註冊機構只需確認申請人是否具備足夠及相關的知識及經驗。

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