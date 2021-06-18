豪宅市道向好，發展商紛紛推盤應市。恒隆地產（101）跑馬地藍塘道23至39號洋房項目，共有36伙，自2016年開售，現累售11伙，當中有4伙是內部人士購入。最新銷售安排顯示，項目推出39號B單位、面積4,599方呎洋房在本月21日招標。發展商今日公開標書細節，該大宅每月管理費近4.2萬元，一年即逾50萬元。

銷售安排顯示，藍塘道39號B單位，在下周一招標3小時。該大宅樓高3層，實用面積4,599方呎，連平台1,325方呎、天台131方呎及庭院398方呎。地下附2個車位，三套房間隔。根據投標書，單位每月管理費為41,948元，一年即逾50萬元，平均每呎管理費9.1元。另外每年地稅涉82,548元。

成交冊顯示，項目累售11伙，成交價2.88億至3.338億元，合共吸金逾35.3億元。

此外，嘉里建設（683）何文田新盤瀚名，最新推出20樓A室招標於下周二招標2小時。單位屬於標準戶樓層最高一伙，實用面積1,132方呎，三房套房間隔。

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