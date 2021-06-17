時下商界興谷針，連會計界都谷埋一份。除了響應政府號召外，核數界本身就有動機去令員工打針，主要就是為了通關之後員工更容易往返大陸公幹。奈何大型會計師樓的員工主力是年輕人，取態偏向不信任政府的疫苗政策。現時行內人手非常緊張，公司若冒然強迫員工打針，相信阻力將十分巨大，所以只能利誘。

不過要做大事就不能太孤寒，現時所見的打針獎品只是一些Staycation套餐或飲食禮券，老實講就唔多吸引，我覺得要能吸引員工打針，一定要加碼並折現。 我相信拎十幾廿萬作現金大獎，對公司來說一定冇問題。雖然這對比市面用千萬單位作獎品遜色不少，但公司抽獎最多只有一千幾百人去參與，對比全港抽獎隨時有過百萬人同你爭，計返Expected Value其實是有着數，相信能吸引算死草的會計師參與。

又或者可以模仿騰訊，中獎員工可獲得強制下班的機會，電腦將自動上鎖，讓員工好好休息，總好過請人去Staycation然後卻要人在酒店房工作。其實商界人士每個決定都是Cost and Benefit的考慮，可惜現時叫人打針和被叫打針的都是會計師，結果就是兩邊都計數計到盡，然後就跌進了死胡同。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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