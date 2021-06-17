【本報訊】樓市高溫，除私樓市場由今年初以來、交投持續暢旺外，連帶資助房屋亦急速起動。即使尚未過三年額外印花稅（SSD）期的額印貨，業主照舊沽貨獲利離場。天水圍居屋屏欣苑，本月內連環錄三宗付樓價10%辣稅成交，原業主扣除辣稅仍賺逾「兩球」離場。

毗鄰西鐵天水圍站旁的屏欣苑，本月連環錄額印貨成交。中原地產林金葆表示，屏欣苑C座高層12室，實用面積384方呎，屬兩房間隔，業主原於居二市場叫價450萬元放售，近日獲「白居二」準買家還價後，雙方協商以448萬元成交，實用呎價11,667元。

愉翠苑反價25萬沽

林金葆表示，買家為一對夫婦，鍾情屏欣苑坐落於西鐵站旁，出入方便，加上樓齡新，因而迅速拍板購入上址。原業主2018年10月以約195萬元一手買入單位，持貨兩年多轉售，需付樓價10%額外印花稅，即涉及44.8萬元，扣除該筆稅款後，賬面仍賺208.2萬元。

林指屏欣苑入伙兩年多，樓齡新，因而被受市場追捧，惟屋苑未滿三年轉讓限制期，目前只有少數業主放盤，成交不算活躍，本月暫錄得三宗成交。而三宗成交一律是連辣稅成交，其中B座中層4室，實用面積382方呎，原業主2018年以185萬元買入，本月以443萬元沽出，呎價11,597元，扣除稅項賬面賺213,7萬元，是三宗成交中賬面賺價最多的單位。另A座低層4室，實用面積447方呎，以446萬元成交，呎價9,978元，原業主2018年11月斥198.89萬元買入，不足三年內，樓價升幅一倍，扣除稅項，賬面賺203萬元。

受到「白居二」入市帶動，綠表市場現反價成交。沙田愉翠苑F座高層5室，實用面積517方呎，業主原本叫價595萬元，後來反價25萬元，至620萬元，最後獲買家出價，最終商議至610萬元售出，實用呎價1.18萬元。

裕東苑升值3.6倍

在白居二客源湧入樓市推動下，中原地產蔡華航表示，東涌居屋裕東苑本月累錄四宗未補地價成交，已追平上月全月成交量。D座高層2室，實用面積597方呎，三房間隔，白居二客以438萬元承接，實用呎價7,337元。蔡華航指，買家屬於家庭客，眼見樓市暢旺，取得購買證後立即入市。原業主則於2001年4月以94.48萬元綠表價買入單位，賬面獲利343.52萬元，單位20年間大幅升值3.6倍。

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