兩年前元朗721事件，今日終於有判決，被指有教唆之嫌的石鏡泉，在事後辭去經濟日報（423）上市公司職位，在系內所有刊物的專欄一度暫停，但他本人卻從未因此事而接受調查。據年報資料，他在經濟日報辭任董事前四個月更獲加薪3成，並額外收取每月撰稿費數萬元，估計隨着他在經濟日報系內的專欄於去年初開始逐步復刊，經濟日報需續支付有關費用。

辭任前4個月獲加薪近三成

雖然事件後，石鏡泉辭任《經濟日報》執行董事及副社長一職，但根據經濟日報最新年報顯示，他在2019至2020財政年度僅不足4個月的任期內，其薪酬達到126.6萬元，換言之，其月薪達到31.65萬元；較2018至19年度平均每月薪酬24.72萬元，加幅高達28%；在2017至18年度每月平均薪酬水平為22.9萬元，換言之，在2018年度加幅只有8%。經濟日報去年純利按年大跌85%。截至去年9月底的半年純利亦下跌22%。

董事酬金外再收撰稿人酬金

不過，除了薪酬之外，根據年報顯示，石鏡泉亦有向經濟日報收取撰稿人酬金，在2020財年僅4個月任期已收取相關費用達到10.3萬元，即每個月平均2.57萬元；在2019財年全年收25.3萬元，平均每月2.2萬；另外，在2019年度，石鏡泉更獲得6.7萬元顧問版權費；過去幾年亦曾透過宏家發展向經濟日報收取上述兩項費用，每年由數萬元至數十萬元不等；石鏡泉辭職後仍為經濟日報撰寫專欄，相信仍可向經濟日報收取相關費用，但由於他不再是經濟日報的董事，有關費用亦不再需要向外作出披露。

發表「教仔論」後即發生元朗721事件

石鏡泉在去年7月份元朗站出現白衣人無差別群毆記者及市民的前一日，在建制派舉行的「守護香港」集會上，呼籲集會人士用藤條對付示威者，石鏡泉叫支持者「學習吓元朗嘅鄉親」，又稱「力係有用嘅」，呼籲支持者買藤條、塑膠水喉通「打仔」，台下一遍拍手歡迎聲和應，更有人大叫「買刀！」。

在「教仔論」發表一日後，元朗就出現大批白衣男子在西鐵站追打市民，石鏡泉隨即成為間接導至血洗元朗的人，其後藝人王喜即辭任《經濟日報》旗下《晴報》的專欄作家，網民更發起杯葛罷買《經濟日報》及旗下刊物，雖然《經濟日報》在7月22日向員工發表內部聲明指，已與石鏡泉開會，並引述其強調對元朗發生的事件並不知情，亦不是他所預計。但卻未能平息員工的不滿，數百位集團員工聯署批評，《經濟日報》亦割蓆發表聲明指，石鏡泉相關言論純屬個人意見。其後石鏡泉在其《經濟日報》專欄發表道歉聲明，撤回藤條與軟膠論，並對該言論所引發各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠的道歉。

Webb曾發文指石應被起訴

但仍難以平息民憤，持有經濟日報6%股權的David Webb向經濟日報表示，會在股東會要求石鏡泉離任，並希望持有超過10%的香港大學會同意建議，又指石鏡泉即使道歉及撤回「教仔論」，仍未能彌補對元朗傷者的傷害，且其言論煽動暴力引致身體傷害已觸犯公安條例第26條，應該要被起訴。

最終石鏡泉於7月23日以「從事其他個人興趣」，辭去《經濟日報》執行董事及副社長一職，但仍為該報的專欄作家。不過其專欄暫停刊出。停刊之前最後一篇專欄在《晴報》刊出，內容有關於元朗721事件，促警方必須盡快緝拿兇徒歸案，以釋除市民疑慮。

專欄去年初起逐步復刊

直至去年初，避風頭近半年時間的石鏡泉才復出，內容主要是談疫情，其後才逐步恢復在《經濟日報》及《經濟通》的每日投資專欄。除投資推介之外，專欄亦不時分享他在築福農莊的工作。

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