恒大（3333）的債務危機引起中國監管機構關注，早前財新報道銀保監正調查其與盛京銀行（2066）之間的逾千億元交易。銀保監昨日發公告稱，就銀行保險機構大股東行為監管辦法征求意見，計劃為金融機構引入外部股東設定更高門檻，避免銀行成為股東企業的提款機。

據公告，辦法將對金融機構大股東的債務擔保、交叉持股、股權質押及債券發行等進行規定，包括股權質押比例超過50%的大股東不得行使表決權、銀行保險機構不得購買大股東非公開發行的債券或為其提供擔保、以及與大股東直接或間接交叉持股等。

恒大是盛京銀行的最大股東，持盛京36.4%權益，早前財新報道，遼寧省政府已與恒大討論國資入股盛京銀行事宜，但雙方尚未談攏，而據消息人士指，是次安排旨在稀釋恒大所持股份，改變現在恒大控盤盛京的局面。

據《中國證券報》報道，內房企5月銷售額按月明顯提升，於降負債及拿地的雙重壓力下加速推盤，同時優化債務結構。惟今日內房股普遍下挫，恒大股價曾跌5%，報9.95元，創1年以來新低。融創中國（1918）跌5.7%，報26.6元。華潤置地（1109）跌4.6%，報33.6元。碧桂園（2007）跌3%，報8.89元。

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