【本報訊】本港疫情有回穩趨勢，令最新失業率稍有回落。本港今年3至5月經季節性調整的失業率為6%，連續三個月下跌，重返近一年前水平。就業不足率由3.3%下降至2.8%，失業人數亦由24.75萬人下跌至23.33萬人，減少約1.42萬人；同期就業不足人數則由12.66萬人下跌至10.74萬人，減少約1.92萬人。

與上期比較，今年3至5月間，大多數主要經濟行業的失業均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.5個百分點至9.4%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至11.3%；同時，建造業失業率下跌0.6個百分點至10.3%。雖然上述行業就業情況改善，惟失業率仍在高位徘徊。

外貿帶動經濟好轉

香港總商會總裁梁兆基表示，香港失業率過去一直攀升，即使近月香港經濟受外貿帶動而好轉，但不少本地行業的就業情況仍相當低迷，令行業分化大。

勞工及福利局局長羅致光指，隨着經濟復蘇和本地疫情減退，勞工市場3至5月進一步改善，市場壓力應會逐步紓緩。然而，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復蘇步伐不一，部份行業的失業率或需較長時間，才能返回疫情前的水平。

至於財政司司長陳茂波早前重申，本港就業市場雖見改善，但與疫情前幾近全民就業的狀況相比，還有很大距離。