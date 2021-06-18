大新金融（440）及大新銀行（2356）今早中午收市前，突然同時急升35%，中午分別收報33.4元及11.1元，成交1.07億元及7,420億元。

大新系昨日公佈，周志良獲委任為大新金融集團（包括大新金融及大新銀行集團）之首席財務總監，即日生效；而大新金融及大新銀行集團執行董事王伯凌，則停任大新金融及大新銀行集團的財務及營運總監，以及大新銀行的集團財務總監，他將繼續擔任大新金融的執行董事及副行政總裁、大新銀行集團的執行董事以及大新銀行的執行董事、副行政總裁及替任行政總裁。

根據公告，54歲的周志良擁有逾25年於銀行界會計及財務範疇之豐富經驗，並於金融機構擔任多項要職，並持有美國密芝根大學金融理學碩士學位及澳洲蒙納殊大學商業學士學位，為註冊會計師及特許公認會計師公會資深會員。

創興銀行（1111）早前私有化急升5成，同屬中小行的大新銀行當日亦見造好升5%，如今是否春江鴨現身？

資深財經評論員曾淵滄早前在蘋果專欄指，私有化的先決條件是P/B值低，上月底大新金融P/B值為0.31，大新銀行P/B值為0.44。他今日受訪時稱，不知大新突然抽升原因，仍要等公告，並解釋「當時見到創興私有化，我就諗未必一定要等被收購，大新大老闆未必想退出銀行業，咁另一個可能性就係自己全部食落嚟，因股價跌咁多、P/B值低，私有化可能性高好多。」

對於銀行股近日頻傳私有化消息，曾淵滄笑言，「最主要係銀行股超值嘛，超值嘅嘢如果你有耐性守，就一定會有收穫。」

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