【本報訊】工商舖市暢旺，其中車位交投持續造好，有投資者趁勢沽貨。人稱「小巴大王」的資深投資者馬亞木最新沽出旺角一大廈四層停車場，套現逾1.2億元。

16年升值逾2.5倍

據土地註冊處資料，旺角奶路臣街33至37號號依利大廈3樓至6樓車位，新近以1.218億元易手。原業主為人人汽車有限公司，董事包括馬亞木、其兒子馬橋文等家族成員；該公司2004年以3,450萬元購入上述物業，賬面獲利8,730萬元，物業逾16年間升值逾2.5倍。據悉，上述停車場每月租金收入25萬元，即新買家可享租金回報約2.5厘。

另一方面，陳樹渠家族旗下寶聲集團，最新以5,800萬元收購九龍城獅子石道75號地舖連閣樓，總面積達3,200方呎，新近以5,800萬元成交，呎價約3.22萬元。

翻查資料，寶聲集團早年已持有上述項目逾八成業權，並於去年以底價約2.23億元獲批強拍；惟其後集團認為強拍底價過高而提出上訴，最終更未有現身拍賣會，以致項目成為本港首宗流拍個案。

以拍賣底價計，上述舖位原有估值為整幢物業的29.9%，涉約6,679萬元，較最新成交價高出879萬元。

荃灣川龍街99號舖及入則閣，面積約1,600方呎，新近以7,400萬元易手，呎價約46,250元。原業主1967年以13.3萬買入上址， 持貨54年，賬面獲利7,386.7萬元或555倍。