德勤公佈首次公開募股（IPO）中期報告，港交所（388）今年至今共有46隻新股上市，融資額達2,097億元，按年增1.38倍，位列全球第3位。首2位為納斯達克及紐交所。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示預料，全年新股數量介乎120至130隻，集資額可達4,000億元。

報告指出，第二季新股市場因內地監管趨嚴影響而放緩，但預計影響短暫。大部份新股為內地企業，共融資2,010億元，佔總融資額96%；當中6宗大型新股融資額佔7成。

歐振興預計，中概股回港二次上市的熱潮會繼續，年內將見10隻中概股，包括企業版同股不同權企業，料共融資逾千億元。另外，新經濟公司待估值回升便重啟上市步伐，當中4至5隻為巨型新股，各至少融資100億元。

港交所將於第3季就引入SPAC上市機制作出諮詢，歐振興認為香港的機制有別於美國，由於美國市場由機構投資者主導及有集體訴訟制度，香港會側重投資者保護，如收購目標公司（De-SPAC）時的盡職調查、監管指引更嚴謹，及設最低上市規模等。

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