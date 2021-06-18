中華煤氣（003）與國企國家電力投資集團公佈，聯合舉辦智慧能源創新大賽（TERA-Award），尋找未來智慧能源的初創企業，一等獎設有100萬美元獎金。煤氣常務董事陳永堅表示，冀透過比額，該公司與國家電投有很大合作空間，目前共同開發儲能技術。

煤氣聯席主席李家傑表示，達致「雙碳」目標是中國重大戰略，冀透過今次比賽，找到推動能源革命的新方案，並發掘人才，「我是一個科技發燒友，一直有『科技報國』的夢想，形容與國家電投董事長錢智民是相逢恨晚，二人在智慧能源和綠色零碳轉型上想理念一致。

錢智民亦指李家傑是相見恨晚的老朋友，雙方都鍾情於利用科技完成雙碳目標。他指，目前中國有60%能源來自煤炭，對於2060年實現碳中和「可能喊口號的有時候多於具體行動」，不少專家都擔心能否完成，故期望透過今之比賽推動。

煤氣：與國電投合作空間大

中國去年定立「雙碳」目標，即實現2030年碳達峰及2060年碳中和，陳永堅表示，今次比賽旨在為有志於發展未來智慧能源的初創企業，提供應用場景及資金，希望令對新能源界產生震盪，邁進減碳目標。

他表示，沒有要求參賽者與煤氣或國家電投合作的前設，而煤氣公司亦只會在與其業務配合時才考慮洽談，「例如有參賽者未必攞到大獎，但係同我哋應用配合到，都可以利用佢嘅研發成果。」策略及創新暨商務總監馮文傑補充指，會協助參賽隊伍配對投資者，並提供城市網絡作應用場景試驗技術。

陳永堅又表示，與國家電投有很大的合作空間，正配合國家電的新能源項目共同開發電池及儲能技術，目前在國家電投位於青海省的太陽能發電場試驗。

他又認為，煤氣的天然氣業務在內地的發展空間相當大，而該公司近年積極於內地研發新能源技術，包括將農廢品轉化成新物質能源、在泰州工業園區試驗智慧能源、智慧數碼平台、城市環衞等。

一等獎贈百萬美元

TERA-Award旨在尋找面向未來智慧能源的創新技術或解決方案，讓初創企業或研究小組，項目範團分為能源供應、能源需求、綠色交通和能源互聯網4大方向，當中可涉及再生能源與儲能、燃料電池、餘熱利用、虛擬電廠、電動車充換電、能源區塊鏈、能源大數據等不同類別。

比賽設有一、二及三等獎，獎金分別為100萬美元、10萬美元及5萬元美，當中一等獎名額1名，其餘獎項名額視乎參賽項目質素而定，具有商業潛力的作品或獲得應用場景及資金。比賽於目前至8月31日接受報名，經過一系列資料篩選、線上面試、最後評選等過程後，將於11月公佈結果。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略